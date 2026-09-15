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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri

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- Rasta Vechta: 101 - Yukatel Denizli Basket: 98

FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turunda Yukatel Denizli Basket, Almanya'nın Rasta Vechta ekibine 101-98 mağlup oldu.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-20 önde geçen Alman temsilcisi, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Son çeyreğe 77-65 önde giren Rasta Vechta, karşılaşmayı 101-98 kazandı.

Yukatel Denizli Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Kaynak: AA
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