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Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası

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- Fransa: 86 - Almanya: 64 Turnuvada finale yükselen ilk takım Fransa oldu

Salon: Berlin

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), James Griguol (Avustralya)

Fransa : Lacan 4, Ayayi 10, Williams 22, Salaun 14, Badiane 4, Leite 9, Malonga 6, Johannes 13, Toure 2, Astier 2

Almanya : Daub, Fiebich 9, Eichmeyer 6, Sabally 12, Gieselsoder 4, Peterson 7, Wilke 6, Buhner 2, Guelich 12, Bessoir 6, Sontag, Bielefeld

1. Periyot: 25-23

Devre: 45-38

3. Periyot: 64-50

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, ev sahibi Almanya'yı 86-64 mağlup ederek finale yükseldi.

Fransa, İspanya-ABD maçının galibiyle yarın oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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