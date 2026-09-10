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Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası

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- ABD: 108 - Macaristan: 56 ABD, yarı finale yükselen ilk takım oldu

Salon: Berlin

Hakemler: Mihkel Manniste (Estonya), Waseem Husainy (Kanada), Alan dos Santos (Brezilya)

ABD: Copper 10, Gray 6, Young 10, Collier 19, Stewart 8, Bueckers 7, Howard 15, Clark 10, Boston 8, Reese 9, Citron 2, Irıafen 4

Macaristan : Studer 3, Aho 8, Lelik 12, Juhasz 2, Takacs-Kiss 2, Kanyasi 5, Josepovits 9, Torok 11, Turner, Dul 2, Barnai, Ratkai 2

1. Periyot: 36-12

Devre: 59-30

3. Periyot: 93-47

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında ABD, Macaristan'ı 108-56 mağlup etti.

Bu sonuçla ABD, yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti.

Son 4 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD, Avustralya-İspanya maçının galibiyle 2 Eylül Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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