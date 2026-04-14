BKT Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine Türk takımları damga vurdu

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'dan birer oyuncu seçildi. Taraftarlar ve medya mensupları tarafından belirlenen oyuncular arasında Beşiktaş GAİN'den Ante Zizic, Türk Telekom'dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji'nden Malachi Flynn yer aldı. Beşiktaş GAİN, finalde Cosea JL Bourg ile karşılaşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre; taraftarlar, medya mensupları, antrenörler ve kaptanlar, sezonun en büyük anlarına damgasını vuran oyuncuları seçti.

Sezonun ilk 5'inde Türk kulüplerinden Beşiktaş GAİN forması giyen Ante Zizic, Türk Telekom'dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji'de oynayan Malachi Flynn de yer aldı.

Türk takımlarındaki oyuncular dışında ilk 5'e, Dolomiti Energia'dan DeVante Jones ve Hapoel Midtown'dan Jared Harper seçildi.

Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde elenirken Beşiktaş GAİN ise final mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş GAİN ile Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Bakmayın öyle caka sattığına! Herkes onun için aynı yorumu yapıyor
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Dünya savaş tarihinde bir ilk! Zelenski kaydettiği videoyla duyurdu

Dünya savaş tarihinde bir ilk yaşandı
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

Bir Avrupa ülkesinden daha İsrail'e darbe! Bizzat Başbakan açıkladı