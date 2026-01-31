Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nin yeni lideri, son şampiyon Fenerbahçe Beko

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde son şampiyon Fenerbahçe Beko, 25. hafta sonunda 1 maç eksiğine rağmen liderliği ele geçirdi.

Ligde son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler, son haftalardaki çıkışının meyvesini 20 takımlı organizasyonda liderliğe yükselerek aldı.

Son 4 maçını kazanan, son 16 karşılaşmasında ise 14 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 24 maçta 17 galibiyete ulaştı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri son olarak Türk derbisinde Anadolu Efes'i 79-62 yendi ve Hapoel'in sahasında Bayern Münih'e yenilmesini fırsata çevirerek bu sezon ilk haftanın ardından bir kez daha liderlik koltuğuna oturdu.

Oyun kurucular başrolde

Fenerbahçe Beko'nun liderliği devralmasında başrolü ABD'li oyun kurucuları Talen Horton Tucker ile Wade Baldwin paylaştı.

Avrupa'da bu sezon ilk deneyimini yaşayan Tucker, son 11 maçın hepsinde çift haneli sayılara ulaştı. Bu maçların 6'sında 20 sayı ve üzeri katkı sağlayan Tucker, 15.4 sayı ortalamasıyla da takımın en skoreri konumunda bulunuyor.

Geçen sezonki şampiyonlukta ön plana çıkan Baldwin ise bu sezonki 23 maçın 20'sinde çift haneli sayılar üretti. Baldwin 14.3 sayı ortalamasıyla sezona devam ediyor.

Anadolu Efes'in düşüşü sürüyor

Türkiye'ye iki Avrupa Ligi zaferi yaşatan Anadolu Efes, bu sezon kötü gidişatı durduramıyor.

Pablo Laso ile sezona devam eden lacivert-beyazlılar, kötü gidişi derbide de bitiremedi ve üst üste 9. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 6 galibiyet, 19 yenilgiyle 19. sırada bulunuyor.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u 15 galibiyete ulaştı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de forma giydiği Yunan ekibi Panathinaikos, 25. maçında 15. galibiyetini yaşadı.

Ergin Ataman ile 3. sezonunu geçiren ve geçtiğimiz iki sezonda da Dörtlü Final oynayıp bir defa şampiyon olan Yunan ekibi, bu sezon inişli çıkışlı performans gösteriyor.

Fransa ekibi LDCL ASVEL'i son olarak deplasmanda yenen Panathinaikos, 15 galibiyet, 10 yenilgiyle 8. sırada, play-in potasında yer alıyor.

Haftanın MVP'si Sloukas

Avrupa Ligi'nde 25. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un tecrübeli oyun kurucusu Kostas Sloukas oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencisi, LDLC ASVEL'i Fransa'da 79-78 yendikleri maçta 26 sayı, 9 asistle oynadı ve 36 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nin 25. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 26. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Paris Basketbol-Real Madrid: 98-92

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 79-62

Hapoel-Bayern Münih: 64-79

Olympiakos-Barcelona: 87-75

EA7 Emporio Armani Milan-Partizan: 85-79

Valencia-Maccabi: 94-83

Monaco-Virtus Bologna: 82-84

Kızılyıldız-Dubai Basketbol: 95-92

Baskonia-Zalgiris: 102-91

LDLC ASVEL-Panathinaikos: 78-79

Puan durumu:

TAKIMLAROGMAYAV.
1- Fenerbahçe Beko241771970188882
2- Olympiakos2416821311990141
3-Hapoel2416820621949113
4-Valencia2516922562139117
5-Real Madrid2516921982083115
6-Barcelona251692129209138
7-Monaco25151022542103151
8-Panathinaikos2515102158209662
9-Kızılyıldız2515102178214236
10-Zalgiris25141121942069125
11-Virtus Bologna25121320702084-14
12-EA7 Emporia Armani25121321012130-29
13-Dubai Basketbol25111421592195-36
14-Maccabi25101522062277-71
15-Bayern Münih25101519862075-89
16-Baskonia2591621462213-67
17-Paris Basketbol2481621522227-75
18-Partizan2581719822219-237
19-Anadolu Efes2561919152065-150
20-LDLC ASVEL2561919932156-212

Çift maç haftası

Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında Fenerbahçe Beko deplasman turnesine çıkarken Anadolu Efes ise maçlarını sahasında oynayacak.

Lider Fenerbahçe Beko, 3 Şubat Salı günü İspanya'da Barcelona'ya, 5 Şubat Perşembe günü ise Fransa'da Paris'e konuk olacak.

Anadolu Efes ise 3 Şubat Salı günü Valencia'yı, 6 Şubat Cuma günü de Zalgiris'i İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

26. hafta maç programı:

3 Şubat Salı:

19.00 Dubai Basketbol-Olympiakos

20.30 Anadolu Efes-Valencia

21.00 Zalgiris-Monaco

22.00 Kızılyıldız-Hapoel

22.05 Maccabi-Partizan

22.15 Panathinaikos-Real Madrid

22.30 Bayern Münih-Paris Basketbol

22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Baskonia

4 Şubat Çarşamba:

22.30 Virtus Bologna-LDLC ASVEL

27. Hafta:

5 Şubat: Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol-Real Madrid

22.00 Hapoel-Valencia

22.30 Partizan-Panathinaikos

22.30 Bayern Münih-Monaco

22.45 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko

6 Şubat Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Zalgiris

22.00 LDLC ASVEL-Emporio Armani Milan

22.00 Kızılyıldız-Maccabi

22.15 Olympiakos-Virtus Bologna

22.30 Baskonia-Barcelona

