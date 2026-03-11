Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Anadolu Efes, yarın Bayern Münih ile karşılaşırken, Fenerbahçe Beko 13 Mart'ta Kızılyıldız'a konuk olacak. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonundaki mücadeleler merakla bekleniyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 31. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31. hafta, bugün, yarın ve 13 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımlarından Anadolu Efes, yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise 13 Mart Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 31. haftanı programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

22.45 Virtus Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

Yarın:

21.00 Monaco (Fransa)-Olympiacos (Yunanistan)

22.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes

22.45 Real Madrid (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

23.00 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

13 Mart Cuma:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü