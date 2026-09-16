Basketbol: 20. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
- Melikgazi Kayseri Basketbol: 79 - BOTAŞ: 83
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban
Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 3, Hatice Pelin Gülçelik 11, Rana Uçar 7, Merve Uygül 12, Fatma Melis İplikçi, Elif Emirtekin 5, Kaur 13, Jones 25, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç 3
BOTAŞ: Selin Rachel Gül, İdil Yeniçulha 8, Duygu Özen 5, Sehernaz Çidal 6, Simge Tokmak 10, Akhator 4, Holesinska 8, Clouden 17, Işılay Eğin 3, Nared 22
1. Periyot: 22-23
Devre: 34-47
3. Periyot: 54-66
Kayseri'de düzenlenen 20. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın final maçında BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-83 yendi.