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Basketbol: 20. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

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- Melikgazi Kayseri Basketbol: 79 - BOTAŞ: 83

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban

Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 3, Hatice Pelin Gülçelik 11, Rana Uçar 7, Merve Uygül 12, Fatma Melis İplikçi, Elif Emirtekin 5, Kaur 13, Jones 25, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç 3

BOTAŞ: Selin Rachel Gül, İdil Yeniçulha 8, Duygu Özen 5, Sehernaz Çidal 6, Simge Tokmak 10, Akhator 4, Holesinska 8, Clouden 17, Işılay Eğin 3, Nared 22

1. Periyot: 22-23

Devre: 34-47

3. Periyot: 54-66

Kayseri'de düzenlenen 20. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın final maçında BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-83 yendi.

Kaynak: AA
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