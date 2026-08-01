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Basketbol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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- Karadağ: 55 - Türkiye: 71

18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 71-55 yendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, Karadağ ile karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayarak ilk periyodu 22-14 önde geçen milli takım, devre sonunda soyunma odasına 33-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı açan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 57-38 önde girdi.

Final periyodunda da farklı üstünlüğünü koruyan mili takım, salondan 71-55 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 14.00'te İspanya ile yapacak.

Kaynak: AA
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