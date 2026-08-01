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Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

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- Klasman maçında Almanya'ya mağlup olan Türkiye, yarın 7'ncilik için sahaya çıkacak

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki klasman maçında Almanya'ya 74-69 yenilen Türkiye, 7'ncilik karşılaşması oynayacak.

İtalya'nın Trento kentindeki BTS Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-18 Almanya'nın, ilk yarısı ise 37-31 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi.

Üçüncü periyot sonunda yeniden öne geçen (58-57) Almanya, sahadan 74-69 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın 7'ncilik maçında İsrail ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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