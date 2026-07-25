Basketbol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün başlayacak.

İtalya'nın Trentino kentinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada 16 takım mücadele edecek.

Türkiye, B Grubu'nda Slovakya, Sırbistan ve Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı takım, ilk maçını bugün TSİ 16.30'da Danimarka ile yapacak.

Organizasyonda grup müsabakalarının ardından son 16 turuna geçilecek. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Elenen ekipler ise klasman müsabakaları oynayacak.

18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu ve maç programı şöyle:

Kadro

Ali Alyanak, Rüzgar Fenemen, Bora Tahmaz, Rıza Poyraz Paşaoğlu, Kerem Çorumlular, Erdinç Alex Koyun, Mustafa Yiğit Açar, Erkin Kaş, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Yalın Yıldız, Yiğit Pınar

Maç programı

Bugün:

16.30 Türkiye-Danimarka

Yarın:

21.30 Sırbistan-Türkiye

27 Temmuz Pazartesi:

16.30 Türkiye-Slovakya

Kaynak: AA