Basketbol: 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası
- Türkiye: 77 - İtalya: 69
FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında İtalya'yı 77-69 yendi.
Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada İtalya'yla karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-18 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-34 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyodu 57-46 galip bitiren Türkiye karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı.
Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.
Kaynak: AA