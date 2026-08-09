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Basketbol: 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası

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- Türkiye: 77 - İtalya: 69

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında İtalya'yı 77-69 yendi.

Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada İtalya'yla karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-18 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-34 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyodu 57-46 galip bitiren Türkiye karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı.

Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.

Kaynak: AA
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