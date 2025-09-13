Başkentliler EuroBasket 2025 Finaline Şampiyonluk İnancıyla Bakıyor

Başkentli vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarın EuroBasket 2025 finalinde Almanya'yı yenerek şampiyonluk kupasını kazanacağına inanıyor.

Milli takımın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde yarın saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Ankaralılar, final değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Bahçelievler 7. Caddede esnaflık yapan Murat Tetik, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak tarihi final maçını sabırsızlıkla beklediğini anlatarak "Almanları da yeneceğimize inanıyorum. Takımda en çok Alperen'i seviyorum, inşallah daha da başarılı olacak. Diğer oyuncularımız da hepsi, çok iyi oynuyorlar." diye konuştu.

Millerin bütün maçlarını seyrettiğini anlatan Mustafa Enginar da Almanya karşılaşmasında ay-yıldızlı takımın galip gelmesi için dua ettiğini dile getirdi.

Milli takımın önemli bir başarı kaydettiğini söyleyen Aşkın Kıstı, "Yarınki Almanya maçı için favori ülkeyiz. Alperen'in ve bütün takımın hırsı, azmi gözlerinden okunuyor. Hırs ve azim de takımı başarıya ulaştıracaktır." diye konuştu.

Mehmet Alp Ulusoy, "Ergün Ataman çok büyük hoca. Takımın da kimyası ayrı bir oturmuş gibi gözüküyor. Böyle oynarlarsa kazanamayacakları maç yok." dedi.

Öğrenci Azra Solmaz, "Çok onurlu ve gururluyum. Hem milli maçlarımız olsun hem sanatımız olsun ülkemizi bu konuda öne çıkarmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli takım için çok büyük bir zafer olacağına inanan vatandaşlardan Ahmet Yasin de "Finali de alacağımızı düşünüyorum. Takım kaptanı Cedi Osman'ın ve Alperen'in performansı gayet güzel. Benim EuroBasket 2025 MVP adayım da Alperen Şengün." yorumunu yaptı.