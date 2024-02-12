Başkarcı Futbol Sahası Yenilendi, İlk Maç Heyecanı Yaşandı

Off müsabakasında takımları yenilenen tesiste ilk maç için sahaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Kadılar Mahallesinde bulunan Başkarcı Futbol Sahası adeta tepeden tırnağa yenilenerek amatörlerin hizmetine sunuldu. Tesisin zemini doğal çimden FİFA standartlarına uygun FİFA Quality belgeli sentetik zemine dönüştürüldü. Aynı anda altı takımın yararlanabileceği soyunma odaları, tuvalet ve duş alanları yapıldı. Taraftarların daha uygun şartlarda müsabakaları izleyebilmeleri için 500 kişilik seyirci tribünü sıfırdan yapılarak seyirci koltukları monte edildi. Seyircilere yönelik tuvalet ve lavabolar yapıldı. Tribün üstleri çelik konstrüksiyon çatı ile kaplandı. Stada elektronik skorboard takıldı ve son olarak çevre düzenlemesiyle birlikte saha tel örgüleri baştan sona yenilendi. Başkarcı Sahasının tüm yenileme çalışmalarının bedelinin 9 milyon 117 bin TL olduğu açıklandı.

Tesiste ilk maç heyecanı

FİFA Türkiye temsilciliği tarafından Kalite Standart Belgesi incelemesi sonucu tesis, Denizli Amatör Takımlarının hizmetine resmi olarak sunulmuş oldu. 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 14.00'te oynanan 1. Amatör Küme Play-Off müsabakası Çalıköy SK ile Yeni Güney SK maçı Başkarcı Futbol Sahasında yıllar sonra yeni haliyle oynanan ilk maç olarak tarihe geçti. Müsabakada Çalıköy Spor, Yeni Güney temsilcisini 5-2 yenerek sahadan galip ayrıldı.

"Türk sporuna hayırlı olsun"

Başkarcı Sahasının yenilenmesi, bakım ve onarım süreçlerini ilk günden bugüne yakından takip eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Başkarcı Futbol Sahasının amatör futbol ailesi başta olmak üzere Denizli'ye ve Türk sporuna hayırlı olmasını diledi. Denizli il merkezi ve ilçelerde yatırımların hızla devam ettiğini kaydeden İlman, tesislerin bu noktaya gelmesinde gece gündüz çalışarak emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ