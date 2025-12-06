Başkanlık seçiminden sonra ortalık karıştı! Volkan Demirel'den sürpriz istifa kararı

Haberler

Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaşanan olaylar sonrasında kulüp karıştı. Adaylıktan çekilen Mehmet Kaya'nın ardından Volkan Demirel'in pazar günü istifa edeceği öğrenildi. Demirel'in "Mehmet Kaya yoksa ben de yokum" dediği ve yarınki karşılaşmanın ardından görevi bırakacağı belirtildi.

Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda tansiyon artmasının ardından başkent ekibinde sıcak gelişme yaşandı.

OLAYLAR ÇIKTI, MEHMET KAYA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, ATO Congresium'da gündem maddeleri görüşülürken yaşanan tartışmalar ve salonda çıkan arbede nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Delegeler arasında yükselen tansiyon, güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektirdi. Olaylar, mevcut başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesine kadar uzanan süreci tetikledi.

VOLKAN DEMİREL İSTİFA EDİYOR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ise adaylıktan çekilen Başkan Mehmet Kaya'nın ardından istifa kararı aldı. Demirel'in pazar günü oynanacak olan Karagümrük karşılaşmasının ardından görevi bırakacağı öğrenildi. "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum" diyerek yeni yönetime rest çektiği belirtilen Demirel'in istifa edeceğini belirtmesinin ardından kulüpte kaos giderek derinleşti.

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR KAZAN KALDIRDI

Volkan Demirel'in istifa edeceğini belirtmesinden sonra futbolcular da kazan kaldırdı. "Mehmet Kaya yoksa biz de yokuz" dedikleri ifade edildi. Asırlık kulübün taraftar grupları da Mehmet Kaya'ya destek açıklama yapmak istedikleri fakat Mehmet Kaya'nın bunu durdurdu.

KULÜP KARIŞTI KAOS YAŞANIYOR

Mevcut başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından Arda Çakmak Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni başkanı oldu. Kaya'nın başkalığındagörevden aldığı Erhan Kızılçeşme yeniden kaos çıkardı." Beni de listeye alın" diyerek Çakmak'ın kapısına dayanan Kızılçeşme listeye alınmadı.

GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ CAVCAV'I KAYBETTİ

Kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen mevcut başkan Mehmet Kaya'ya projelerini bile anlatma fırsatı verilmeden genel kurulda kavga çıkaranlar şu an kulüpteki kaosu nasıl yönetecekleri konusunda tartışma içerisine girdikleri öğrenildi. Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi camiada şok etkisi yaratırken genel kuruldaki kavga ve tartışmalarla "İkinci İlhan Cavcav'ı kaybettik" yorumları yapıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuhammet Pirnal:

senin bir planın vardır volkan hoca

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Doğrusu ne

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Tokuş:

haber baştan sona yalan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
