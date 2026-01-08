Haberler

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü'nde yönetim kurulu kararıyla başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Gölcü, kulübün ismini ve logosunu değiştirdi. Yapılan açıklamada, "Geçmişimizden aldığımız güçle, modern çizgilerle yenilenen logomuz; armamızın taşıdığı değerleri koruyarak, kulübümüzün hedeflerini ve kararlılığını simgelemektedir" denildi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü'nde Başkan İbrahim Gürel'in görevi bırakmasının ardından başkanlık görevine yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Mustafa Gölcü getirildi.

GÖREVE GELİR GELMEZ RADİKAL DEĞİŞİKLİK

Mustafa Gölcü'nün başkanlık koltuğuna oturmasıyla kulübün ismi ve logosu da değişti. Kırmızı-siyahlıların, Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü ismiyle mücadele edeceği açıklandı. Kulübün yeni logosunda şehrin simgelerinden Pamukkale Travertenleri ve Denizli Horozu'na yer verildi.

'HEDEFLERİ VE KARARLILIĞI SİMGELEMEKTEDİR'

Yapılan yazılı açıklamada, "Geçmişimizden aldığımız güçle, modern çizgilerle yenilenen logomuz; armamızın taşıdığı değerleri koruyarak, kulübümüzün hedeflerini ve kararlılığını simgelemektedir" denildi. Denizli temsilcisinde teknik direktör Özcan Sert de devre arasında istifa etmişti.

