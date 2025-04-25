Başkanın uykuları kaçıyor! Juventus'ta Kenan ve Osimhen korkusu

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne katılım ihtimali zora giren Juventus'u, hem teknik hem de finansal açıdan zor günler bekliyor. İtalyan devinde taşlar yeni sezonda yerinden oynayacak.

JUVENTUS'TA AYRILACAK İSİM ÇOK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Torino ekibinde birçok oyuncunun ayrılığı gündemde. Serie A ekibinde; Douglas Luiz, Mattia Perin, Renato Veiga, Weston McKennie gibi oyuncuların takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, yüksek maaşları nedeniyle Porto'dan kiralanan Francisco Conceiçao ve PSG'den kiralanan Randal Kolo Muani gibi oyuncularla yola devam edilmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı belirtildi.

KENAN'I SATMAK VE OSIMHEN'İ ALAMAMAKTAN KORKUYORLAR

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelirin kulüp kasasına girmeme ihtimali yönetimde büyük tedirginliklere yol açtı. Takımın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız'ı satmak istemeyen Juventus, mali sıkıntılar nedeniyle Osimhen, Tonali ve Sudakov transferlerini gerçekleştirememe problemiyle karşı karşıya.