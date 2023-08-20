Başkan Önsay ve milletvekilleri Erzincan 13 Şubat Şehir Stadını inceledi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Erzincan 13 Şubat Şehir Stadını inceledi.

Kütahya heyetine, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından statla ilgili bilgiler verdi.

Vali Aydoğdu, "Erzincanlı gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Burayı gördüğümüz andan itibaren şehirle ilgili umutlarımız inanılmaz derecede artıyor. Burası bir stat değil aynı zamanda bir yaşam merkezine dönüştürülmüş, hiçbir boş alan bırakılmamış, buraya gençlerimiz ve Erzincanlı vatandaşlarımız gelerek gün boyunca istedikleri aktiviteleri yapabilir." dedi.Biçer, Erzincan'daki stadı çok beğendiklerini ifade ederek, "Erzincan stadının günümüz şartlarına uygun yaşayan ve sürdürülebilir bir stat olması hasebiyle biz de Kütahya'mıza Erzincan stadı gibi bir stat kazandırma maksadıyla yaptığımız bu ziyaretten fazlasıyla memnun kaldık. Özellikle stadın anlatıldığı kadar verimli ve gerçekçi olduğunu bizzat gördük" ifadelerini kullandı.

Stadın bir benzerinin de Kütahya'ya yapılması planlanıyor

İnceleme sonrası konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "62 bin 547 metrekare kullanım alanına sahip localarla birlikte 13 bin kişilik kapasiteli statta, alışveriş merkezi, restoran ve farklı branşlar için spor salonları yer alıyor. Alttan ısıtma sistemi ile yağmur ve kar yağışından etkilenmeden müsabakaların devam edebileceği UEFA standartlarındaki stadın içerisinde 8 spor salonu da yer alıyor. Halter, Masa Tenisi, Karate, Taekwondo, Güreş, Boks, Fitness, Bocce, Dart ve Akıl zeka oyunları branşlarında eğitimler verilecek Stadyumun çatı kısmında ise iklimsel şartlar düşünülüp yürüyüş ve koşu parkuru olarak tartan pist yapılmış Stat içerisinde ayrıca İnovasyon Gençlik Merkezi yapılmış. Teknoloji Sınıfları, Mekanik Atölyeler, Elektrik Atölyeleri, Sosyal Medya Atölyeleri, E Spor Atölyesi, İHA Drone Uçak Atölyesi, Sanal gerçeklik atölyesi, Robotik Kodlama gibi birçok eğitim alanı stada yerleştirilmiş. Stat içerisinde 10 adet Ticari alan yerleştirilerek aktiviteler için stadyuma geleceklerin tüm ihtiyaçlar düşünülmüş" diye konuştu.

Stadın bir benzerinin de Kütahya'ya yapılmasının planlandığı öğrenildi. - KÜTAHYA