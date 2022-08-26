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Başkan Kaplan, voleybolcu kızları misafir etti

Spor Haberleri

Başkan Kaplan, voleybolcu kızları misafir etti

Koçarlı Belediye Spor Kız Voleybol takımı teknik kadro ve sporcuları Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Spor Kız Voleybol takımı teknik kadro ve sporcuları Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Bu yıl içerisinde kurulan ve gün geçtikçe kadrosunu genişleterek hedeflerini büyüten Koçarlı Belediye Spor Kız Voleybol takımının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaplan, takımdaki azmi ve çabayı gördüğünü ve kısa zaman içerisinde tüm Türkiye'ye Koçarlı'nın adını duyuracaklarından hiç şüphesi olmadığını ifade etti.

Başkan Kaplan genç sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Yaptığınız çalışmalar ve hazırlıklar ile çıktığınız hazırlık maçlarını yakından takip ediyorum ve gururlanıyorum. Önemli bir misyonunuz bulunuyor. Koçarlı'ya iyi bir örnek oluyorsunuz. Çocuklarımıza ve gençlerimize de voleybolu sevdiriyorsunuz. İlçemizin voleybol takımı yoktu sizler sayesinde takımımız oldu. Olmayan bir şeyi sıfırdan bu seviyelere getirmek kolay değil. Bu takımında güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Takımdaki azmi ve çabayı gördükçe kısa zaman içerisinde tüm Türkiye'ye Koçarlı'nın adını duyuracağınızdan hiç şüphem yok" diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca gösterdikleri azim ve çaba için sporcuları tebrik ederek, voleybol takımı oyuncularına eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nedim Kaplan voleybol Türkiye Koçarlı Spor Haberler

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