Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Koşusu ödül törenine katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Koşusu" ödül törenine katılarak yarışta dereceye girenlere madalyalarını ve kupalarını takdim etti. Başkan Beyazgül Şanlıurfa'dan Dünya ve Avrupa Şampiyonları çıkacağını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Koşusuna gençler ve kendini genç hissedenlerin ilgisi bir hayli yoğun oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir tarafında, birbirinden farklı etkinlik ve programlarla coşkuyla kulandı. Etkinliklerin adresi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların organizesinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın da katılımıyla 19 Mayıs Gençlik Koşusu düzenlendi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı koşuda dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından verildi. Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Beyazgül, "Buradaki çocuklarımız bizim medarıiftiharımız inşallah Şanlıurfa'da bu gençlerden Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu çıkaracağız. Başarıya ulaşmak için yollarına devam edecekler. Durmak yok yola devam diyecekler. Şanlıurfa olarak en fazla gence biz sahibiz. Gençlerimizin özgüveni çok fazla hocalarımız çok iyi gençlerimiz fiziki olarak da başarıya ve şampiyonluğa hazırlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün burada düzenlenen koşuya katılan herkese teşekkür ediyorum. Yarışta dereceye giren katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Sizler bu etkinliğe katılarak farkında olmadan çok büyük işler yapıyorsunuz. Bizim sağlıksız yaşamla mücadelemiz var. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için mücadelemiz var. Gençlerimizin sağlıklı ve güven içerisinde yetişmesi için gayretimiz var" ifadelerine yer verdi.

Ödül takdiminin ardından Başkan Beyazgül dereceye giren yarışmacılarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA