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Basın toplantısında Ancelotti'yi sinirlendiren soru

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Leganes maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kylian Mbappe'nin mental sorunları hakkında sorulan bir soru, Ancelotti'yi sinirlendirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Leganes maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Ancelotti, kendisine sorulan bir soruya çok sinirlendi.

"BU TÜR SPEKÜLASYONLAR KORKUNÇ"

Kylian Mbappe'nin formu hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Kylian Mbappe'nin hücum oyunu üzerinde çalışması gerekmiyor. Zaten en iyi yaptığı şey bu" dedi. Mbappe'nin "mental sorunları" hakkında sorulan soruya sinirlenen Ancelotti, "Bu soru nedir, hiç sanmıyorum, o burada mutlu ve memnun. Bu tür spekülasyonlar korkunç!" yanıtını verdi.

"SABİT BİR POZİSYONU YOK"

Daha sonra Mbappe'nin kanat oynamak istediği yönündeki iddialar hakkında konuşan Tecrübeli çalıştırıcı, "Kylian benden hiçbir zaman bir pozisyon istemedi, herkes ilk 11 başlamak ister. O ve Vinicius'un sahada sabit bir pozisyonu yok. Her şey maça bağlı" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Ancelotti'yi sinirlendiren soru
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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