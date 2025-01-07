Basın toplantısına damga vurdu: Bruno Lage'den Kerem sorusuna bomba yanıt

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Large, performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu.

"LİMİTLERİNİ ZORLAMASI GEREKİYOR"

Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için gelen soruya yanıt verdi. Portekizli teknik adam, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. 'Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz' diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim" ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ'DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Benfica kariyerine üst üste attığı goller ve asistlerle başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun son maçlardaki suskunluğu Portekiz basınında eleştiri konusu oldu. Portekiz basını, 7 Aralık'taki Guimaraes maçından bu yana sessiz kalan Kerem'i son oynanan Braga maçından sonra eleştirmişti. Portekiz medyasında yer alan haberlerde, "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadeleri yer almıştı.

KEREM'İN BENFICA RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 27 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 9 asistlik performans gösterdi. Sezon başında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem'in takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.