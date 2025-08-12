Başakşehir, Viking Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveç takımı Viking ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Norveç takımı Viking ile oynayacağı karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Viking maçının taktiği çalışıldı. Antrenmana sakatlığı devam eden Olivier Kemen katılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

Gizlice fotoğraf çekerken yakalandı, son hareketi videoya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.