Başakşehir, Viking'i 3-1 Yenerek UEFA Konferans Ligi'nde Öne Geçti

Güncelleme:
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Svendsen'ın golüyle öne geçen Viking, ikinci yarıda Deniz Türüç ve Operi'nin golleriyle Başakşehir'e üstünlük sağladı. Son olarak Selke, maçın bitiş düdüğünden hemen önce bir gol daha atarak skoru belirledi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Ba'nın hatasında araya giren Svendsen kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muhammet golü önledi.

49. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Tripic'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahası dışından çok sert vuran Deniz Türüç, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Operi'nin şutunda top filelere gitti. 1-2

90+4. dakikada Operi'nin kendi ceza sahasından uzun pasında topla buluşan Selke ceza sahasına girip kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Viking

Viking FK: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Björshol (Haugen dk. 62), Askildsen (Simen Kvia-Egeskog dk. 64), Bell, Alte (Hansen dk. 80), Svendsen (D'Agostino dk. 80), Tripic, Berisha (Austbö dk. 62)

Yedekler: Arild Ostbo, Herman Haugen, Viljar Vevatne, Roseth, Hilmir Mikaelsson, Tobias Moi, Auklend

Teknik Direktör: Morten Jensen

Başakşehir : Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf ( Deniz Türüç dk. 17), Crespo (Ömer Faruk dk. 78), Ömer Ali (Umut Güneş (dk. 78), Brnic (Shomurodov dk. 59), da Costa (Selke dk. 59)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Opoku, Hamza Güreler, Yağız Dilek, Ebosele, Onur Ergün

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Svendsen (dk. 2) (Viking), Deniz Türüç (dk. 60), Operi (dk. 79), Selke (dk. 90+4) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Haugen (Viking), Muhammed (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
