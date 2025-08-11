Başakşehir, Viking FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir, Viking FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking FK ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarına bugün başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idmanda, topla ısınma ve taktik çalışmanın ardından çift kale maç yapıldı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking FK ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Viking FK hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

