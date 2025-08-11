Başakşehir, Viking FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking FK ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarına bugün başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idmanda, topla ısınma ve taktik çalışmanın ardından çift kale maç yapıldı.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Viking FK hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
