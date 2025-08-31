Başakşehir ve Eyüpspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, Başakşehir evinde Eyüpspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da gol bulamadı, kaleciler önemli kurtarışlar yaptı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada Ampem'in sol taraftan sert ortasında ceza sahası sağ çaprazdaki Halil'in vuruşunda top uzak taraftan auta gitti.
74. dakikada Brnic'in sol taraftan ortasında Shomurodov'un altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı son anda çeldi.
81. dakikada Talha'nın ortasında savunmadan dönen top, ceza yayı gerisindeki Kerem Demirbay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
86. dakikada Brnic'in pasında Deniz Türüç'ün ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Felipe sağına gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Kemen'in vuruşunda kaleci Felipe topu kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut
Başakşehir: Deniz Dilmen, Festy Ebosele, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Onur Ergün (Umut Güneş dk. 46), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 70), Miguel Crespo (Ömer Faruk Beyaz dk. 90+3), Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 70), Eldor Shomurodov
Yedekler: Volkan Babacan, Berat Özdemir, Hamza Güreler
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Lucas Calegari (Talha Ülvan dk. 70), Kerem Demirbay (Taşkın İlter dk. 88), Yalçın Kayan, Serdar Gürler (Halil Akbunar dk. 61), Svit Seslar, Denis Draguş (Prince Ampem dk. 46), Umut Bozok (Metehan Altunbaş dk. 88)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakay, Taras Stepanenko, Umut Meraş, Hamza Akman
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Sarı kartlar: Abbosbek Fayzullayev, Ousseynou Ba, Miguel Crespo, Jerome Opoku (Başakşehir) Kerem Demirbay, Denis Draguş, Prince Ampem, Umut Bozok, Metehan Altunbaş, Selçuk Şahin (Teknik Direktör) (Eyüpspor) - İSTANBUL