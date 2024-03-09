Başakşehir ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Hamza Güreler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

9. dakikada sağ taraftan Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak, arka direğe doğru açılarak Davidson'un önünde kaldı. Davidson'un tek vuruşunda top bir kez daha direğe çarpıp oyun alanına döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Saric'in sert şutunda yuvarlak önce Hamza'nın kafasına ardından üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan Van de Streek'in yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına geldi.

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Kemen, Deniz Türüç, Aleksic, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Serdar Gürler, Pelkas, Keny, Mahmut Tekdemir, Figueiredo, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Josef de Souza

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Erdal Rakip, Safuri, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo, Bytqi, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın - İSTANBUL