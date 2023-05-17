Başakşehir-Ümraniyespor maçının ardından açıklamalar

Ümraniyespor maçının ardından

Emre Belözoğlu Takımın mental ve fiziksel anlamda bir yorgunluk yaşadığını görüyorum

Gönlüm Inter'den yana

Mustafa Er Ligi 39 puanla bitirmek zorundayız

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Ümraniyespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Şırnak'ta dün çıkan çatışmada şehit olan 5 askerimize rahmet dileyerek başlayan Belözoğlu, Dün 5 tane şehidimiz var. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İnşallah bu terör belasından bir gün kurtuluruz. Mehmetçiğimizin iyi haberlerini almak her zaman ümidimiz. Maça gelirsek rakibin çıkardığı 11, biraz daha topa sahip olmak isteyen bir kadroydu. Biz de onları merkeze oynatıp baskılarla gol pozisyonu üretebileceğimizi biliyorduk. Bu şekilde golü de bulduk. Sonra bireysel hatadan bir kırmızı kart gördük. Son 12 maçta 5'inci kırmızı kartımız oldu. Takımın mental ve fiziksel anlamda bir yorgunluk yaşadığını görüyorum. Galiba 50'inci maçımıza çıktık. 10 kişi mücadele eden takımımı ve Ümraniyespor'u tebrik ederim. Onlar da lige tutunmaya çalışıyor diye konuştu.

Emre Belözoğlu, ligde kalan maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ancak gerçekçi hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu vurgulayarak, Her maçımızı kazanmaya oynayacağız. Ligde kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefsiz bir takım olamayız ama gerçekçi olmamız gerek. Avrupa kupalarına katılmamız için birinci hedefimiz, kupayı kazanmak ifadelerini kullandı.

GÖNLÜM INTER'DEN YANA

Emre Belözoğlu, Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinin ardından kupayı kazanma şansıyla ilgili gelen bir soruya, Bugünkü maça bağlı. Inter'de forma giydim, orada güzel anılarım var. Manchester City-Real Madrid maçında iki organizasyon takım gördüm. Bugünkü karşılaşmadan çıkan takımı kupayı kazanmaya daha yakın görsem de gönlüm Inter'den yana diyebilirim şeklinde cevap verdi.

MUSTAFA ER LİGİ 39 PUANLA BİTİRMEK ZORUNDAYIZ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, kendileri adına önemli 2 puan kaybettiklerini belirterek, Son derece üzgünüz. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Maçın başında çok basit bir şekilde gol yedik. Rakip sonra 10 kişi kaldı. Bunun ardından kontrol bize döndü. Ceza sahası içerisine birçok kez gelebildik. Maalesef ceza sahasında bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadık. İsabetsiz şutlarımız oldu. 1 gol bulduk ama 2-3 gol daha bulmamız gerekiyordu. Rakip neredeyse 90 dakika on kişi oynadı. Kayıp 2 puan karşımıza çıkıyor. Maçın içerisinde birçok pozisyon var. Bize verilmeyen ve rakibe verilen penaltı var. Biz sezon başından bu yana bu konuda çok sıkıntı yaşadık. 4 maçımız var, birinden otomatik 3 puan alacağız. Kalan 3 maçı da kazanıp ligi 39 puanla bitirmek zorundayız. Ardından diğer rakiplerin aldığı puanlara bakacağız. Hala şansımız olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.

Mustafa Er, Kayode ve Geraldo'nun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili olarak ise Geraldo'nun tamamen taktiksel bir karardı. Kayode ilk kez dün antrenmana çıktı. Sivasspor maçının ardından bir sakatlık durumu oldu. Ona öngördüğümüz süre 20-25 dakikaydı. Rakip 10 kişi kalınca biz de daha erken oyuna aldık açıklamasında bulundu.