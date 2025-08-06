Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Viking ile Karşılaşıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Norveç ekibi Viking ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, söz konusu maçla birlikte Avrupa kupalarında 65. maçını oynayacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 20.00'de Lyse Arena'da Viking ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir, 2014 yılında yaşadığı isim değişikliği sonrası 11 sezonda 9. kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti. İstanbul ekibinin, Avrupa kupalarında bu zamana kadar oynadığı 64 maçta 25 galibiyet, 16 beraberlik, 23'de mağlubiyeti bulunuyor.

Bu müsabakalarda 96 kez gol sevinci yaşayan turuncu-lacivertliler, kalesinde 88 gol gördü.

Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 15. maç

Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa'da 14 maça çıktı. Bozbaykuşlar, 45 yaşındaki teknik adam ile geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme ve lig maçları olmak üzere oynadığı 14 müsabakanın 8'inde galip gelirken, 2'de mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakaların 4'ünden sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, bu maçlarda 29 fileleri havalandırırken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Viking, Norveç Ligi'nde maç fazlasıyla lider

Viking, bu sezon Norveç liginde 18 maçta, 12 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3'te beraberlik alarak topladığı 39 puanla maç fazlasıyla Bodo-Glimt'in bir basamak üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor. Stavanger temsilcisi, bu sezon Norveç Kupası'nda da 6 maç oynadı. Kupada yarı finalde Sarpsborg 08'e mağlup olan Viking, bu turda kupaya veda etti. Norveç temsilcisi, Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Koper ile evinde oynadığı ilk maçı 7-0, rövanş maçını ise 5-3 kazarak Başakşehir'in rakibi olmuştu.

Bu sezon çıktığı müsabakalarda 75 kez gol sevinci yaşayan Viking, kalesinde ise 29 gole engel olamadı. - İSTANBUL