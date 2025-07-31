Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Viking ile Eşleşti
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile eşleşti. Viking, 2. eleme turunda Koper'i eleyerek Başakşehir'in rakibi oldu.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile eşleşti.
Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Viking, ilk maçta 7-0 yendiği Slovenya ekibi Koper'e konuk oldu.
Viking, Sander Svendsen'in 19, 52, 90, Edwin Austbo'nun 76 ve 89. dakikada attığı gollerle 5-3 galip geldi. Ev sahibi ekibin gollerini, 3 (penaltıdan) ve 45. dakikalarda Deni Juric, 56. dakikada ise Kamil Manseri kaydetti.
İki maç sonunda 12-3'lük skorla rakibini eleyen Viking, 3. eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.
Başakşehir ile Viking arasındaki 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor