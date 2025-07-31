Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi Ağırladı
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda İstanbul Başakşehir, Bulgar ekip Cherno More ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan, ilk maçta elde edilen 1-0'lık avantajla sahaya aynı kadroyla çıktı. Cherno More ise kadrosunda iki değişiklik yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi konuk eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, 1-0 kazandıkları ilk maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmadı.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Ivan Brnic ve Nuno da Costa ilk 11'i ile çıktı.
Başakşehir'in yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.
İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Jerome Opoku, kadroda yer almadı.
Cherno More'de 2 değişiklik
Bulgaristan temsilcisi Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Iliev, 1-0 mağlup oldukları ilk müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Asen Chandarov ile Nikolay Zlatev'i yedeğe çekti.
Bulgar teknik adam, bu oyuncuların yerine Rosen Stefanov ile Georgi Lazarov'u ilk 11'de tercih etti.