Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final İçin İyi Bir Adım Attı
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More Varna'yı 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı. Maçın tek golü Ömer Ali'den geldi.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Bulgaristan ekibi Cherno More Varna'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan Brnic'in ortasında da Costa'nın indirdiği topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda top ağlara gitti.
89. dakikada Atanasov'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muhammed iki hamleyle topu kontrol etti.
Stat: Ludogorets Arena
Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric
Cherno More Varna: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles, Weslen (Joao Pedro dk. 79), Chandarov (Tonev dk. 63), Zlatev (Lazarov dk. 62), Sidney (Phellipe dk. 83)
Yedekler: Manasiev, Tomov, Dani Martin, Kostadinov, Rodrigues Bandaro, Rosen Stefanov, Martin Milushev
Teknik Direktör: Ilian Iliev
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba (Hamza Güreler dk. 65), Operi, Crespo, Berat (Onur Ergün dk. 88), Ömer Ali (Kemen dk. 66), Yusuf, Brnic (Shomurodov dk. 73), da Costa (Deniz Türüç dk. 73)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Yağız Dilek, Festy Ebosele, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Davie Selke
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Ömer Ali (dk. 52) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Sidney, Atanasov, Donchev (Cherno More), Ba (Başakşehir) - İSTANBUL