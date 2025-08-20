Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tamamladı. Antrenmanda sakat futbolcular Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner yer almadı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Romanya takımı Universitatea Craiova ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Viking maçının taktiği çalışıldı. Sakatlıkları devam eden Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner antrenmana katılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.