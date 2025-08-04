Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Play-off'ta Universitatea Craiova Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle...
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Play-off'ta Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Play-off'ta Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor