Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Play-off'ta Universitatea Craiova Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle...

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Play-off'ta Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Play-off'ta Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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