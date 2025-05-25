Başakşehir Teknik Sorumlusu Keçeli: 'Ummadığımız bir skor aldık'

Başakşehir Teknik Sorumlusu Keçeli: 'Ummadığımız bir skor aldık'
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Başakşehir, Adana Demirspor'a 3-2 kaybetti. Teknik sorumlu Mustafa Keçeli, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti.

Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyleyerek, "Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir skor aldıklarını belirten Keçeli, "Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Maça iyi başladık. Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontrataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor. Sezonu 5. sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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