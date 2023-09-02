Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Oyuncularımın emeği için üzgünüm

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını belirterek, oyuncularının emeği için üzüldüğünü söyledi. Ayrıca, kolay gol yediklerini ve stoper mevkiinde eksik olduklarını da dile getirdi.

- Emre Belözoğlu : "Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0'lık Konyaspor mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, "Genel olarak oyuncuların 90 dakikalık performansından memnunum. Bazı kırılma anları var. Bazen böyle olur. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alışık olmadıkları bir süreç yaşadıklarını aktaran Emre Belözoğlu, "Çok üzgünüz. 3'te 0 bizim için alışık olmadığımız ve beklemediğimiz bir süreç. Bu da bizim sınavımız. Genel olarak oyuncuların 90 dakikalık performansından memnunum. Bazı kırılma anları var. Bazen böyle olur. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz. En iyi yaptığına inandığımız işi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çok kolay gol yiyoruz"

Kolay şekilde gol yediklerini dile getiren Belözoğlu, "Aslında yeterli süreniz oluyor. Haftada 1 maç oluyor. Biz 2 hafta oynamadık. Aslında çok iyi çalıştık. Bugün kaybedecek bir şey de görmedim. Çok kolay gol yiyoruz. Bazen bunları yaşamak gerekiyor. Teknik adamlık böyle bir meslek. Üstesinden gelebileceğimi, takımı da üstesinden gelebileceğine inandıracağımı düşünüyorum. Fikrim değişirse zaten farklı şeyler konuşuruz. Geçen seneki kadrodan farklı bir kadroyuz. Bu oyuncu grubunun maçı kazanacak güçte olacağını düşünüyorum"diye konuştu.

"Stoper mevkiinde çok eksiğiz"

Emre Belözoğlu, transfer ile ilgili gelen soruya ise, "Mevcut oyuncularım ile belli mevkilerde eksiklerimiz var. Stoper mevkiinde çok eksik olduğumuzu söylemiştik. 6 numarada da düşüncelerimiz vardı. Önümüzde 10 gün var transfer yapacak mıyız yapamayacak mıyız göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.