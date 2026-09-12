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Başakşehir, Süper Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak

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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Diyarbakır Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Başakşehir, ligin geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi sonucunda 4 puna topladı.

Diyarbakır ekibi ise iki galibiyet, bir beraberlik ve br mağlubiyet sonucunda hanesine 7 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
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