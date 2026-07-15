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RAMS Başakşehir FK, Salzburg'u 2-1 mağlup etti

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RAMS Başakşehir FK, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Salzburg'u 2-1 yenmeyi başardı.

RAMS Başakşehir FK, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 mağlup etti.

SAK Arena'da oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertliler öne geçen taraf oldu. RAMS Başakşehir, 40'ıncı dakikada Bertuğ Yıldırım'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Salzburg, 54'üncü dakikada Daghim'in golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin 88'inci dakikasında Emir Tuğra Turhan fileleri havalandırarak RAMS Başakşehir'i yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Başakşehir FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, Avusturya kampındaki ilk iki hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya gelmişti. İlk mücadele beraberlikle sonuçlanırken, ikinci karşılaşmayı ise SV Ried kazanmıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdürdüğü kampın son hazırlık maçında 16 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te Puskas ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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