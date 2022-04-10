Başakşehir şahlandı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
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Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Son haftalardaki çıkışını sürdüren turuncu-lacivertliler ligde üst üste 2. galibiyetini kazandı. Öte yandan 3 maçtır yenilmeyen Sivasspor'un ise serisi bu maçla son buldu.
Sivasspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
SİVASSPOR 3 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Dimitris Goutas (kendi kalesine) ve 60. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 53'e yükseltti. Sivasspor ise 3 maç sonra kaybetti 41 puanda kaldı.
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