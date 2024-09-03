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Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Alman ekibi Stuttgart'tan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki futbolcu, hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasında sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alman ekibi Stuttgart'tan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giydi.

Ömer Faruk, bugün hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasına gelerek kendisini turuncu-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başakşehir Kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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