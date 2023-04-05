Başakşehir maçına gidecek Galatasaray taraftarını büyük sürpriz bekliyor! Yeni şarkıyı ilk kez duyacaklar

Liderlik koltuğunda puan farkını açan Galatasaray, 23. şampiyonluğa kenetledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir şarkı hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimle şarkı, bu akşam Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Başakşehir maçında ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılıları, Başakşehir maçında büyük bir sürpriz bekliyor.

TRİBÜNLER ŞAMPİYONLUK HAZIRLIĞINDA

Galatasaray'da taraftarlar şampiyonluğa hazırlanmaya başladı. Zirve yolunda doludizgin giden sarı-kırmızılılar için yeni bir şarkı yapıldı. Şarkı, Galatasaray'ın bu akşam Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e karşı oynayacağı maçta ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak.

"SAHİBİSİN KALBİMİN"

Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için yapılan şarkıya "Sahibisin Kalbimin" ismi verildi. Şarkıya ait küçük bir tanıtım videosu ise YouTube'dan yayınlandı.