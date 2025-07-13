Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının,...
Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor