Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor