Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının,...

Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının,...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB'den 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına yanıt

LGS'de 719 kişi full çekti, MEB açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.