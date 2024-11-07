Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 Devirdi
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag takımını deplasmanda 1-0'lık skorla geride bıraktı. İlk yarıda Keny'nin 26. dakikada attığı golle öne geçen Başakşehir, maçı bu skorla tamamladı.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Keny, kaleci Trott ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
30. dakikada Gabriel'in ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
33. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Huescas'ın şutunda kale önünde Berat topu kafayla kornere gönderdi.
35. dakikada Mattsson'un ceza yayına yakın bir noktadan sert şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.
Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia
Kopenhag: Trott, Huescas, Gabriel, Diks, Lopez, Clem, Lerager, Elyounoussi, Froholdt, Mattsson, Onugkha
Yedekler: Theo Sander, Runarsson, Garananga, Gocholeishvili, Claesson, Hojer, Larsson, Cornelius, Chiakha, Achouri
Teknik Direktör: Jacob Neestrup
Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berkay, Onur, Berat, Keny, Davidson, Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan, Serdar Gürler, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç, Metin Emre Karaal, Krzysztof Piatek
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Keny (dk. 26) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Diks, Lopez, Onugkha (Kopenhag), Ba, Berat (Başakşehir) - KOPENHAG