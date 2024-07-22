Başakşehir, Koferans Ligi'nde tur atlarsa Iberia-Partizani eşleşmenin galibiyle karşılaşacak
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Başakşehir, 2. eleme turunda karşılaşacağı La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia - Partizani eşleşmesinin galibiyle ile bir üst turda karşılaşacak. 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turnuvaya 2. eleme turundan katılan RAMS Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.
IBERIA-PARTIZANI EŞLEMESİNİN GALİBİYLE RAKİP OLACAK
Temsilcimiz Rams Başakşehir, 2. eleme turunda La Fiorita'yı elemesi halinde, 3. eleme turunda Iberia - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
LA FIORITA MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak. Mücadele 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta.