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Başakşehir, Inter Turku maçının hazırlıklarını tamamladı

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sakat olan Edin Visca antrenmanda yer almadı. Antrenman öncesinde video analisti Cesur Kerestecioğlu'nun doğum günü kutlandı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Inter Turku karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Edin Visca antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenman öncesinde, video analisti Cesur Kerestecioğlu'nun doğum günü, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kesilen pastayla kutlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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