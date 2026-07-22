İstanbul Başakşehir-Inter Turku
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile Finlandiya ekibi Inter Turku arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta, Conteh
Kaynak: AA / Süha Gür