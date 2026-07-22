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İstanbul Başakşehir-Inter Turku

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile Finlandiya ekibi Inter Turku arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta, Conteh

Kaynak: AA / Süha Gür
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