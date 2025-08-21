Başakşehir'in Yeni Transferi Abbosbek Fayzullaev İlk Maçına Çıktı

Başakşehir'in Yeni Transferi Abbosbek Fayzullaev İlk Maçına Çıktı
Başakşehir, CSKA Moskova'dan transfer ettiği Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i, Universitatea Craiova karşısında oynanan UEFA Konferans Ligi maçında ilk kez sahaya sürdü.

Başakşehir, CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev, Universitatea Craiova karşısında 76. dakikada turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 76. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Abbosbek Fayzullaev, turuncu-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. İstanbul ekibinin, CSKA Moskova'dan kadroya kattığı Özbek futbolcu, Başakşehir'in en fazla bonservis ödediği futbolcu konumun bulunuyor.

Başakşehir, söz konusu oyuncunun transferi için Rus kulübüne 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. - İSTANBUL

