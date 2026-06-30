RAMS Başakşehir'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı açıklandı

RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Özbek ekibi Navbahor Namangan ile 2 Temmuz'da tesislerinde karşılaşacak Başakşehir, diğer müsabakaları ise Avusturya kampında oynayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe:

16.00 RAMS Başakşehir-Navbahor Namangan (Özbekistan)

6 Temmuz Pazartesi:

18.00 RAMS Başakşehir-KS Cracovia (Polonya)

10 Temmuz Cuma:

16.00 RAMS Başakşehir-SV Ried (Avusturya)

15 Temmuz Çarşamba:

19.30 RAMS Başakşehir-RB Salzburg (Avusturya)

16 Temmuz Perşembe:

15.00 RAMS Başakşehir-Puskas (Macaristan)