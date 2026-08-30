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Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı

Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir, 18. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 81. dakikada Diabate ile skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 4'e, Kasımpaşa ise 5'e yükseltti. Ligin 4. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray'ı, Kasımpaşa ise Amedspor'u konuk edecek.

(İSTANBUL) - Başakşehir ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'in golünü 18'inci dakikada Eldor Shomurodov kaydederken, Kasımpaşa bu gole 81'inci dakikada Diabate ile karşılık verdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 4'e, Kasımpaşa ise 5'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise Amedspor'u konuk edecek.

Kaynak: ANKA
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