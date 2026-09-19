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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi
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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Nuri Şahin'in öğrencileri bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, Ankara temsilcisini 4-0 mağlup ederek, ligde 4 maç sonra galip geldi. Turuncu-lacivertliler, sezona Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek başlarken, Trabzonspor'a 2-1, Galatasaray'a 3-2 ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 5-0'lık skorla kaybetti. İstanbul temsilcisi, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği karşısında aldığı farklı galibiyetle 4 maç sonra 3 puanla tanışan Nuri Şahin'in öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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