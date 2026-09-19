Haberler

Başakşehir Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti, Muhammed Şengezer iğneyle oynadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Maç sonrası Muhammed Şengezer, takımın karakter ortaya koyduğunu belirterek iğneyle oynadığını ve milli arada Fransa ile İtalya maçlarına hazırlanacaklarını söyledi.

Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası, "Bütün takım ortaya karakter koydu, geçtiğimiz hafta gerçekten çok üzüldük. Bu hafta bir nebze de olsa arkadaşlarımızı, ailemizi, taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertlilerin kaleci Muhammed Şengezer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Muhammed, "Geçen hafta bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu hafta içi Gençlerbirliği'ni iyi analiz ettik. Bütün takım ortaya karakter koydu, geçtiğimiz hafta gerçekten çok üzüldük. Bu hafta bir nebze de olsa arkadaşlarımızı, ailemizi, taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Milli araya güzel 3 puanla girdik. İnşallah milli arada da iyi çalışıp bir sonraki maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da aldıkları farklı mağlubiyet sonrası takımın bu maç öncesi motivasyonuna dair konuşan 29 yaşındaki kaleci, "Moralimiz çok bozuldu ama biliyorsunuz futbolda bunlar var. Bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Olacağı varmış hayatta her şey oluyor. Çalışmaya ve başarmaya çalışacağız" dedi.

"Bugün iğneyle oynadım"

Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sakatlığından dolayı oynayamadığının hatırlatılması üzerine Muhammed, sağlık durumuyla ilgili, "Kasığımda bir sakatlığım vardı. Bugün de iğneyle oynadım. Yoksa oynama şansım yok gibiydi, doktorlarım, fizyoterapistim sağ olsun bana çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi mutlu edip yolumuza bakmayı planlıyoruz"

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçilen Muhammed Şengezer, Uluslar Ligi'nde oynanacak Fransa ve İtalya maçlarına dair şunları söyledi:

"Zor maçlar oynayacağız. İçeride Kocaeli ve Bursa'da oynayacağımız iki şehrin taraftarları da Türkiye'nin sayılı taraftarları. Taraftarla birlikte ülkemizi mutlu edip yolumuza bakmayı planlıyoruz."

"Mert Günok, Türk futboluna damga vurmuş isim"

Muhammed Şengezer, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan Mert Günok ile ilgili ise, "Mert ağabey hem kaleciliği hem karakteriyle Türk futboluna damga vurmuş bir isim. Mert ağabey ile dostluğum; ben Bursaspor'da oynarken 14-15 yaşındayken bana çok sahip çıkmıştı. Sonrasında aynı milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda onunla olmak bana çok gurur verdi. Allah yolunu açık etsin" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu

Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı

HSK'nın açığa aldığı savcıdan itiraf: Anlık sinirle gönderdim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah, Uğurcan Çakır'ı 85 metre deparla avladı

Haberi okuyanlar ''Bu adam asla 34 yaşında olamaz'' diyor
Fon soruşturmasında dikkat çeken isimler: Emre ve Kerem Alkin kardeşler de gözaltında

Fon soruşturmasında sürpriz: Herkesin tanıdığı iki kardeş gözaltında
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler

"Herkes hazır olsun beyler" diyerek uyarıyı yaptı
Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum

"Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum"
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız

Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi toparlayacağız...
Ağrı'da şap alarmı! İl Hayvan Borsası 18 Ekim'den itibaren 30 gün kapatılıyor

Hayvan borsasına 30 gün kilit! Köylerden çıkış da durduruldu
Ferdi Kadıoğlu forma giydi! Brighton Arsenal'i sahadan sildi

Ferdili Brighton Arsenal'i sahadan sildi